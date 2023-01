Jádro 6.3 odstraní staré ovladače grafik ATI Rage 128, 3Dfx, S3 Savage, i810 a dalších

Autor: Depositphotos

Připravované linuxové jádro verze 6.3 odstraní podporu pro řadu starých grafických karet, o jejichž ovladače se už mnoho let nikdo nestará. Konkrétně se jedná o tyto ovladače: i810, mga, r128, savage, sis, tdfx a via. Pokud někdo takto starý hardware používá, pravděpodobně neběží na nejnovějším linuxovém jádře.





Všechny zmíněné ovladače jsou označené jako zastaralé už více než sedm let, protože závisejí na UMS (User-space Mode-Setting) a nikdo je nepřepsal pro podporu KMS (Kernel Mode-Setting). Vývojáři poukazují na to, že na kód ovladačů nikdo nesáhl už od roku 2008, tedy celých patnáct let.





Ovladače proto budou odstraněny z hlavního vývojového stromu, ale jejich zdrojové kódy samozřejmě zůstanou k dispozici v předchozích verzích jádra. Pokud by tedy někdo měl zájem o jejich přepsání a následnou údržbu, může vyjít z původních zdrojových kódů.

(Zdroj: Phoronix)