Jádro 6.6 bude mít nastavitelné škálování frekvence u GPU Intel, lepší výkon o 10–15 %

V dubnu jsme psali o nastavitelných parametrech škálování frekvence GPU Intel. Ty jsou ve výchozím nastavení docela konzervativní a zvýší frekvenci jen při překročení vytížení GPU na 95 % a zase sníží již při 85 %. To má pozitivní vliv na spotřebu.





Syed Faaiz Hussain z Google ukázal, že změna těchto parametrů na třeba 70 a 50 má zase vliv na výkon ve hrách. Je u nich vidět nárůst výkonu o 10–15 %. Nyní možnost nastavit parametry přes sysfs míří do jádra 6.6 pod názvem RPS (Requested Power States) Thresholds. Týká se to jen integrovaných grafických karet Intel bez GuC (Graphic micro Controller), tedy jen do Skylake. Skylake už GuC má.





