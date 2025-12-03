Root.cz  »  Linux  »  Jádro GNU Linux-libre 6.18 bez blobů jako Intel Xe či Nvidia Nova vydáno dle očekávání

Jádro GNU Linux-libre 6.18 bez blobů jako Intel Xe či Nvidia Nova vydáno dle očekávání

David Ježek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Intel Battlemage B580 B570 Autor: Intel
Intel Battlemage B580 B570

Máme-li na světě novou verzi linuxového jádra 6.18, je vždy jen otázkou krátkého času než se objeví i jeho varianta zbavená všeho binárního či „jinak pošpiněného“ kódu. GNU Linux-libre 6.18 je na světě a přináší většinu novinek z Linuxu 6.18.

Jak konstatuje Phoronix, s Linuxem 6.18 je tu více ovladačů, které pro svoji funkcionalitu potřebují načítat i jisté binární balíky firmwarů či mikrokódů. Z těch novějších na seznamu toho, co Linux-libre blokuje, najdeme třeba V Rustu psaný next-gen ovladač pro GPU Nvidia, zvaný Nova, a také současný nový ovladač pro GPU Intel, zvaný Xe. U Nvidie je problémem potřebná firmwarová podpora pro GPU System Processor (GSP), u Intel Xe zase jde o firmware pro GuC micro-controller. Na seznamu pak jsou i další řešení od Qualcommu, Texas Instruments, MediaTeku ad.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

Dále u nás najdete

Jak funguje platforma IBM Power11?

Přehled změn v důchodech, které začnou platit v roce 2026

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Nejdelší projekt českého e-Governmentu chce další odklad

Budoucnost bez tradičních hesel je zase blíž, alespoň ve Windows

Většina her už běží v Linuxu, potřebujeme ještě Windows?

iPhone a Android umí konečně sdílet obrázky nablízko

OpenAI zaznamenala velký únik dat některých uživatelů

Nádor slinivky se ohlásil nafouklým břichem, pak přišla rychlá operace

Huawei se ne a ne odporoučet z Česka a Evropy

7 věcí, kterými si kazíte business na LinkedInu aneb nebojte se mlčet

Samořídicí vozítka začala doručovat jídlo v pražském Karlíně

Na oční bychom měli jít nejpozději ve čtyřiceti

Chytré bio-nálepky změří infekci, hormony i markery rakoviny

Kubík musel na mimotělní oběh hned po porodu

V ČR vznikají čtyři velká datacentra pro AI

Legitimní weby jsou zneužívány k manipulaci prohlížečů

Příběh fyzioterapeuta, který léčí závratě a jezdí k lidem domů

Europoslanci doporučují zákaz sociálních sítí pro mladší 16 let

Neudržel telefon, nemohl předpažit. Byla to mrtvice