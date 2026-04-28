Jádro Linux dosahuje velikosti 40 miliónů řádků kódu, 15 % z toho je AMDGPU/AMDKFD

David Ježek
Lisa Su s Radeonem RX 6000
Další očekávanou metu láme velikost projektu jménem Linux v těchto dnech. Věc, kterou Linus v roce 1991 rozjel se slovy, že nejde o nic tak velkého jako GNU, již brzy překoná, či právě překonává 40 miliónů řádků kódu (definitivní prolomení hranice čekejme nejpozději ve vývojové větvi budoucího jádra Linux 7.2), z čehož zhruba 5 miliónů řádků jsou prázdné a podobné množství jsou řádky obsahující komentáře. Samotného kódu dle utility cloc je tak zhruba 30 miliónů řádků, informuje Phoronix.

Z tohoto množství už více než 6 miliónů řádků kódu tvoří ovladače AMDKFD a zejména AMDGPU, tedy ovladače určené pro grafické procesory a související produkty společnosti AMD. Významná část tohoto podílu padá na bedra automaticky generovaných hlavičce pro podporu nových čipů a architektur, nicméně i tak jsou tytam doby, kdy RMS postával na konferencích s cedulí doporučující nekupovat Radeony.

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Nejnovější články

Dále u nás najdete

OnlyOffice k Euro-Office: musíte použít naše loga, ale nesmíte

Jaká velikost nádoru slinivky dává šanci na přežití?

CreditShare míří na drobné investory, úvěry vybírá přísně

Google bude tvrdě postupovat proti zneužívání tlačítka Zpět

Chytila pájku za pálivý konec, dnes tvoří unikáty z cínu i skla

Lékaři odpojili dívce zadní část mozku, aby ji zbavili epilepsie

Daňový trapas Říčan: Za vyšší daň z nemovitostí totiž může radnice

Zvláštní zkrat ministerstva, postavit si hlavu u zdravotních benefitů

Stát hodil školy přes palubu. Ty teď řeší, kde vzít na povinné plavání

Květnové svátky a nákupy: kdy bude otevřeno?

Padesát tisíc jako základ? Výpočet důstojné mzdy rozvířil sítě

Fond dal facku všem občanům ČR, ti dotace pro Agrofert zřejmě zaplatí

JMHZ v praxi: Jak správně využít služby a vyhnout se chybám

Kombinace některých doplňků nadělá víc škody než užitku

Vysílací rada dohlédne na youtubera Fiziho a Kluky z Prahy

Lidé už si nechtějí kupovat bezpečnost na míru

AI prompty na jedno kliknutí, Google do Chromu zavádí Skills

V Brně lékaři přišili zcela amputovanou ruku

Dobírka je jako smažák. Bude mít fanoušky, ale hospodu nezachrání

Byli byste ochotní připlatit si to, že vaše data budou uložená v EU?

ŠKOLENÍ Zabbix: monitorovací systém od základních kroků až po složité objekty
VÍCE INFO