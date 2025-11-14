Root.cz  »  Linux  »  Jádro odebere SHA-1 pro podepisování modulů

Jádro odebere SHA-1 pro podepisování modulů

Jan Fikar
Dnes
Tučňáci tučňák Tux penguins Autor: Root.cz s využitím Zoner AI

Hašovací funkce SHA-1 není bezpečná kvůli zranitelnosti, která umožňuje najít kolize. V jádře byla dříve používána k podepisování modulů a dokonce to byla výchozí volba. Většina distribucí však kvůli bezpečnosti používala SHA-2 nebo novější.

Od jádra 6.14 již není SHA-1 v jádře výchozí pro podepisování modulů, ale je to SHA-512. Nyní je navrženo SHA-1 zcela odstranit. Ze známých distribucí používá SHA-1 snad jen jádro Andoridu. Na což Google odpověděl, že jsou pro vyřazení SHA-1. Používají prostě výchozí hodnotu, ne kvůli bezpečnosti, ale jen kvůli rozlišení různých typů modulů.

(zdroj: phoronix)

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

Témata:

