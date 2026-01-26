Jádro přidalo dokument, co by se stalo, kdyby repozitář torvalds/linux.git přestal fungovat

Vývoj jádra je v současnosti centralizovaný okolo repozitáře torvalds/linux.git. Většinu kódu zařazuje Linus Torvalds sám, ale například při vydání jádra 4.19 v roce 2018 to udělal místo něj Greg Kroah-Hartman.
V novém dokumentu je popsáno, co se stane, pokud hlavní repozitář nepůjde nadále používat. Hlavními aktéry se stanou organizátoři poslední konference Maintainer Summit a členové technické poradní rady (Technical Advisory Board) z Linux Foundation. Bude organizována širší schůze, na které se vyřeší problém hlavního repozitáře s ohledem na dlouhodobou stabilitu vývoje. Doufejme, že k těmto krokům nedojde. Je ale dobré, že jsou dokumentovány.
(zdroj: phoronix)