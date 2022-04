Jak postupuje vývoj svobodného firmware pro Raspberry Pi s názvem librepi?

Autor: Depositphotos

Populární jednodeskový počítač Raspberry Pi je závislý na nesvobodném firmware, který je v Debianu zabalený do balíčku raspi-firmware. Gunnar Wolf, známý vývojář Debianu, na svém blogu popisuje, jak vypadá současný vývoj alternativní svobodné implementace firmware pro RPi nazvané librepi.

V současné době je už možné s ním nabootovat počítač z generace Raspberry Pi 2. Přesto stále ještě není hotovo a zbývá spousta práce – například nefunguje podpora HDMI. Firmware není ještě vůbec připravený pro produkci a jeho sestavení vyžaduje instalací tří různých kompilačních prostředí. Zatím je ještě brzy na balení do Debianu, ale časem by se mohl balíček dostat alespoň do repozitáře experimental.