Jason Donenfeld stále pracuje na getrandom() ve vDSO

Jason Donenfeld, vývojář WireGuardu, před dvěma roky navrhl kryptograficky bezpečnou funkci getrandom() ve vDSO (virtual dynamic shared object). Tím pádem by šla využívat i v user-space. Důraz je kladen na bezpečnou inicializaci generátoru.

Teď se k práci vrátil a poslal již 16. verzi do LKML. Opravena byla část týkající se správy paměti, která na vlastní funkci generátoru nemá vliv. Pokud budeme optimističtí a vše půjde hladce, tak by se nový generátor mohl dostat do jádra 6.11.

(zdroj: phoronix)