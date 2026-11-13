Jensen Huang po skandálu s čínskou podnikatelkou odchází z čela společnosti Nvidia

Jensen Huang odstoupil z funkce generálního ředitele společnosti Nvidia i z její správní rady. Dočasným šéfem se stává finanční ředitelka Colette Kressová, zatímco správní rada hledá Huangova stálého nástupce. Firma uvedla, že její provoz, závazky vůči zákazníkům ani produktové plány se změnou nemají být narušeny.
Odchod přichází po zprávách o Huangových mimomanželských vztazích. Média informovala také o jeho údajném vztahu s Alicí Huangovou, čínskou podnikatelkou, kterou podle zpráv americké zpravodajské služby podezíraly z napojení na čínské zpravodajské služby. Nvidia sama důvod rezignace v oznámení neuvedla.
Zpráva o odchodu zasáhla také akcie výrobce čipů, které během včerejška klesly až o 13 procent a postupně zase pomalu rostly. Nvidia je klíčovým dodavatelem čipů pro umělou inteligenci a její grafické procesory, původně známé hlavně z herních počítačů, se staly důležitou součástí výpočetní infrastruktury datových center.
Huangova nástupkyně Colette Kressová působí v Nvidii od roku 2013 a vedle dočasného vedení si ponechá také funkci finanční ředitelky. Předsedou správní rady se stal Harvey C. Jones, který má podle oznámení firmy dohlížet na její další směřování. Nvidia zatím neoznámila, jak dlouho bude výběr nového generálního ředitele trvat.
Jensen Huang založil Nvidii v roce 1993 společně s Chrisem Malachowským a Curtisem Priemem. Trojice se seznámila při práci v polovodičovém průmyslu a plán na vývoj grafických čipů pro osobní počítače probírala mimo jiné v restauraci Denny’s v kalifornském San Jose. Huang se stal generálním ředitelem už při vzniku firmy a vedl ji více než tři desetiletí, během nichž se z výrobce grafických čipů stala jedna z nejvýznamnějších společností na světě.