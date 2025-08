JetBrains je nový platinový sponzor enginu Godot

Nadace Godot oznamuje, že herní engine má nového platinového sponzora. Je jím společnost původem česká JetBrains stojící za známými produkty typu IntelliJ IDEA či PhpStorm.





Rovnou ve zprávě od Godotů je připomínáno, že JetBrains Rider je must-have IDE a editor kódu pro GDScript, C# a C++ se specifickou podporou pro herní enginy včetně právě Godotu, a řadou dalších zajímavých funkcí. Nástroj je nově i pro Godot k dispozici v bezplatné podobě pro nekomerční využití, což se může hodit právě všem, kdo se Godot a vývoj her v něm zrovna učí.

Každopádně JetBrains se stávají třetím korporátním platinovým sponzorem Godotu, jehož další rozvoj je tak o něco lépe finančně zajištěn. Znamená to, že jejich příspěvek enginu je minimálně 36 tisíc eur za rok (od 100 tisíc výš už je úroveň Patron, na které jsou Khronos Group a ScoreWarrior).