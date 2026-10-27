JetKVM Mini - ještě menší KVM

Německý JetKVM představil nový malý KVM (keyboard-video-mouse) s názvem JetKVM Mini. Dva roky starý JetKVM byl větší s procesorem ARM Cortex-A7 a dotykovým displejem. Nové Mini je menší (42×42×23 mm), výrobce uvádí jako krabička od zápalek. Je poháněno ESP32-P4X s dvoujádrovým RISC-V s hardwarovým H.264 enkodérem.
Má displej 240x240, ale již ne dotykový. Ovládání zajišťují dvě tlačítka zboku. JetKVM Mini je dostupný ve dvou provedeních: s RJ45 a bez RJ45, zato s Wi-Fi 2,4 a 5 GHz. Cena je 39 a 42 dolarů. Je potřeba započítat také dopravu do ČR zhruba 20 dolarů a poplatky, protože zboží je expedováno z Hong Kongu. V současnosti je možné objednat JetKVM Mini s odesláním v půli listopadu.
Software pro JetKVM je open source. Chystá se také JetKVM OS Services, což je softwarový doplněk k řízenému počítači pro macOS, Windows i Linux. Ten umožní vyšší rozlišení až 4K, sdílený clipboard a přenos souborů.
(Zdroj: cnx-software)