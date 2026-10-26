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Kali Linux 2026.3 s novými nástroji

Jan Fikar
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Kali Linux Autor: Kali Linux
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Dnes vyšla distribuce zaměřená na bezpečnostní testování Kali Linux ve verzi 2026.3. Nových je šest nástrojů: dalfox (skenování XSS), katana (www framework), qsreplace (manipulace s query v URL), rustscan (skener portů), sdrangel (frontend pro SDR v Qt) a snaffler-ng (skener pro SMB).

Desktopové prostředí bylo aktualizováno na KDE Plasma 6.7 a Kali nově používá jádro 7.1.5. Vylepšeny byly také sestavovací skripty. Ty jsou dostupné na GitLabu a podporují také sestavení v kontejnerech Docker a Podman.

(zdroj: bleepingcomputer)

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Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

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