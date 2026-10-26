Kali Linux 2026.3 s novými nástroji

Dnes vyšla distribuce zaměřená na bezpečnostní testování Kali Linux ve verzi 2026.3. Nových je šest nástrojů: dalfox (skenování XSS), katana (www framework), qsreplace (manipulace s query v URL), rustscan (skener portů), sdrangel (frontend pro SDR v Qt) a snaffler-ng (skener pro SMB).
Desktopové prostředí bylo aktualizováno na KDE Plasma 6.7 a Kali nově používá jádro 7.1.5. Vylepšeny byly také sestavovací skripty. Ty jsou dostupné na GitLabu a podporují také sestavení v kontejnerech Docker a Podman.
(zdroj: bleepingcomputer)