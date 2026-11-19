Společnost Flipper Devices spustila na Kickstarteru kampaň pro Flipper One, kapesní zařízení zaměřené na práci se sítěmi a linuxové experimenty. Zájem je výrazný: za první den přispěvatelé poslali přes 7,4 milionu eur, tedy zhruba 27násobek původního cíle kampaně, který činil 272 655 eur. Kampaň začala 17. listopadu a potrvá do 17. prosince 2026.
Flipper One se často označuje za nástupce Flipperu Zero, výrobce ale zdůrazňuje, že nejde o přímou náhradu. Zatímco Zero je malý nástroj pro práci s NFC, RFID, infračerveným ovládáním a rádiovými signály v pásmu pod 1 GHz, One míří hlavně na IP sítě a běžné linuxové aplikace. Nemá vestavěný hardware pro NFC, RFID ani sub-GHz komunikaci, na kterou jsou uživatelé Zero zvyklí. Jde tedy spíš o příbuzné zařízení s jiným zaměřením než o výkonnější verzi původního Flipperu.
Uvnitř je osmijádrový procesor Rockchip RK3576, 8 GB operační paměti LPDDR5 a 64 GB úložiště UFS 2.2. Doplňuje je mikrokontrolér RP2350, který obsluhuje monochromatický displej s rozlišením 256 × 144 bodů a tlačítka. Výbava zahrnuje Wi‑Fi 6E, dva gigabitové ethernetové porty, HDMI 2.1, USB‑C a baterii s kapacitou 24 Wh. Zařízení má běžet na Flipper OS založeném na Debianu, výrobce počítá s použitím jako síťového nástroje i jako malého počítače.
Pro síťaře nabízí One například možnost pracovat s více síťovými připojeními, nastavit přepínání při výpadku nebo vyvažování zátěže a používat zařízení jako přístupový bod. Rozšiřování má zajistit slot M.2 i GPIO konektor. Kampaň nabízí také moduly LoRa, SDR a 5G. Modul pro 5G nahrazuje zadní kryt a přidává konektory pro externí antény. Flipper One tak spojuje přenosný linuxový počítač s rozhraními pro síťové a hardwarové pokusy.
Základní varianta na Kickstarteru stojí 399 dolarů, přičemž doprava a případné daně se platí zvlášť. Výrobce uvádí, že kvůli cenám pamětí pokrývá tato částka výrobní náklady bez zisku. Dodání je plánováno na červenec 2027, jde však o odhad a zařízení je stále ve vývoji. Flipper Devices také uvádí, že některé části podpory Linuxu a hardwaru ještě nejsou dokončené, takže finální podoba i termín se mohou změnit.
(Upozornil Marian Hubinsky.)