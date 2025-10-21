Root.cz  »  Desktop  »  KDE Plasma 6.5 vydána, přináší zaoblené rohy oken či lepší podporu HDR

KDE Plasma 6.5 vydána, přináší zaoblené rohy oken či lepší podporu HDR

David Ježek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

KDE Plasma 6.3.0 Autor: KDE
KDE Plasma 6.3.0

Vývoj desktopového prostředí KDE Plasma 6.5.0 je u konce, nová verze byla vydána. Prostředí podporuje automatický přechod mezi světlým a tmavým vzhledem či fuzzy vyhledávání v KRunneru.

Dalších vylepšení doznávají Nastavení systému, přibyla podpora hibernace na přihlašovací obrazovce, již zmíněně HDR má upravenou tónovou křivku a nechybí také ani experimentální podpora Wayland protokolu pro picture-in-picture či nové černobílé nastavení desktopu. Mnoho novinek z vývoje jsme přinášeli v průběhu týdnů a měsíců v pravidelných nedělních přehledech. Kompletní detaily také v přehledu změn této verze.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

Dále u nás najdete

Španělsko chce v Evropské unii navrhnout zrušení střídání času

Jídlo pro zdravé oči: brokolice, žloutky, avokádo, čočka a sardinky

Nikdy nevím, jestli vstanu bez bolesti. Ženu trápí ztuhlé klouby

Dá se vytvořit e-shop pro velkoobchod?

Jak správná volba platebních metod zvyšuje konverze

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Google spouští Režim AI v Česku

Nechtějí pracovat, nebo jen pracují jinak? Jak pochopit pracovní trh

Artróza a artritida: na jedno platí teplo, na druhé chlad

O nemocné příbuzné se stará až 800 tisíc lidí. Stát je často přehlíží

Tři čtvrtiny rodičů by ocenily, kdyby svačiny chystala pro děti škola

Ubuntu 25.10 má nové aplikace a podporuje šifrování s TPM

Péče praktiků se brzy změní. Více testů, EKG a péče na míru

Mění se pravidla pro odvod pojistného u pečujících rodičů

Zásilkovna ztrácí body: lidé hlásí zpožděné zásilky a další problémy

Dušičky vs. Halloween: Víte, kdy se slaví a v čem se liší?

Jaké změny čekají důchody v roce 2026? Kompletní přehled

Už příští rok můžeme odhalovat Alzheimera z telefonu

Běží prevence nádoru slinivky, jakým trpí expremiér Topolánek

Superdávka v otázkách a odpovědích