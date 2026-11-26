Projekt KDE rozšiřuje nabídku aplikací o nový terminál Kwi. Je postavený na knihovně Kirigami, řídí se současným vzhledem KDE a automaticky přebírá barevné schéma prostředí Plasma. Název vychází z korejského slova gwisin, které znamená duch.
Kwi nabízí například výběr textu pomocí klávesnice, režim pouze pro čtení, nástroj pro výběr odkazů a podporu zobrazování obrázků přímo v terminálu prostřednictvím protokolu Kitty. Oznámení projektu zmiňuje také ligatury, škálování ikon z Nerd Fonts, Kitty Keyboard Protocol, indikátory průběhu a vylepšení přístupnosti pro čtečky obrazovky.
Nastavení umožňuje samostatně upravit barvy okna a samotného terminálu, zvolit písmo nebo změnit průhlednost pozadí. Kwi podporuje také barevná schémata vytvořená pro Konsole, která lze importovat. Rozostření pozadí je navázané na efekt rozostření v Plasma, takže je potřeba povolit ho také v nastavení desktopových efektů prostředí.
Kwi používá Qt Quick k vykreslování přes grafickou kartu, a to prostřednictvím Vulkanu nebo OpenGL. Klasický termínál Konsole naproti tomu staví na Qt Widgets a vykresluje obsah pomocí procesoru. Vývojář Kwi tvrdí, že v závislosti na konkrétním benchmarku může být nový terminál třikrát až pětatřicetkrát rychlejší. V praxi se může situace proti syntetickým testům lišit, ale ukazuje to jasný směr, kterým se chtějí vývojáři ubírat.
Kwi je stále mladý projekt a zatím nenabízí všechny možnosti Konsole. Chybí mu například rozdělení okna do panelů, které vývojáři plánují doplnit. Projekt prošel kontrolou KDE Review a stal se oficiálním projektem KDE. Vyzkoušet ho lze jako balíček Flatpak z Flathubu, přičemž vývojáři upozorňují, že je zatím vhodnější brát ho jako experimentální software.