Kdy už bude Chrome blokovat cookies třetích stran? Letos to nebude

Autor: Depositphotos

Prohlížeče Firefox a Safari blokují sledující cookies třetích stran již od roku 2020. Google tento krok v majoritním Chrome neustále odkládá. Loni přišel s kontroverzní náhradou se zvláštním názvem Privacy Sandbox. Tenkrát se hovořilo o vypnutí cookies třetích stran v Chrome ve druhé polovině roku 2024.





Ze zprávy z tohoto týdne však víme, že to letos nebude. Google své zpoždění ospravedlňuje výmluvou na CMA (Competition and Markets Authority) Velké Británie. Takže zákaz cookies třetích stran v Chrome se možná dočkáme v roce 2025, 5 let po konkurenci?





(zdroj: arstechnica)