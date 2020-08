Kernel 5.10 by měl mít rychlejší F2FS

Souborový systém F2FS určený pro flash zařízení by se měl dočkat v jádře 5.10 dvou vylepšení. Prvním z nich je ATGC (Age Threshold based Garbage Collection), které navrhl Chao Yu z Huawei. Jde o vylepšení garbage collectoru, který běží na pozadí. S ATGC by se měly uklízet nejdříve staré bloky a tím se zabrání uklízení bloků, co se často mění. Ve výsledku GC běží méně často a přesová méně bloků.

Druhým vylepšením je zrychlení dekomprese F2FS, za kterým stojí Daeho Jeong z Google. Profilováním si všiml, že nejvíce času zabírá vmap() a nahradil jej vm_map_ram(), čímž se dekomprese zrychlila z 137 MB/s na 503 MB/s.

(zdroj: phoronix)