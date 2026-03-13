Kinetické útoky Iránu na dátové centrá potvrdili nepripravenosť na takého hrozby

johny
Dnes
Blízký východ, Írán Autor: macondofotografcisi / Shutterstock.com

V marci 2026 podnikol Irán bezprecedentné útoky na dátové centrá spoločnosti Amazon Web Services (AWS) v Spojených arabských emirátoch a v Bahrajne. Podľa dostupných informácií išlo o útoky pomocou dronov a rakiet, ktoré spôsobili výpadky cloudových služieb a narušili fungovanie bankových aplikácií, platobných systémov a podnikového softvéru v regióne. Amazon Web Services (AWS) v Spojených arabských emirátoch a v Bahrajne.

Podľa expertov ide pravdepodobne o prvý známy prípad kinetického útoku na dátové centrá. Doteraz sa bezpečnostné hrozby pre dátové centrá sústredili najmä na kybernetické útoky, prírodné katastrofy alebo technické poruchy. Odborníci varujú, že dátové centrá na tento typ hrozby vôbec nie sú pripravené.

Incident zapadá do zhoršujúcej sa medzinárodnej situácie, kde v posledných rokoch sledujeme nevýdanú eskaláciu násilia: od útokov na duchovného lídra a jeho rodinu, cez dronové údery na zdravotníkov, novinárov a diplomatické misie, až po masový útok pomocou pagerov.

Nejnovější články

T-Mobile má za sebou v tuzemsku pozitivní rok, rostly tržby i zisk

Český startup ukazuje, že na AI modelech lze vydělávat

Nedostatek vitaminu D se projeví nejen únavou

AMD přichází se značkou Ryzen AI do segmentu stolních počítačů

Jaké screeningy vám lékař doporučí po padesátce

Paramount získal Warnery a Netflix na tom vydělal

„Chybí mi tam 9 let, pohoda.“ Sítě plní zkušenosti s ČSSZ

Americká televize Newsmax se chystá do Česka

Česko je evropský premiant v digitalizaci online plateb

Řešení vysokých cen RAM a SSD hned tak nebude

Lékaři zdarma vyšetří ledviny. Test trvá jen pár minut

Energetické infrastruktuře bez chytrého řízení hrozí kolaps

Od hrozby popravy k SMS zprávě: historie daňového přiznání

Vedla knihovnu, teď pěstuje bylinky. Kosmetiku míchá s dobrou náladou

Domácí péče hrazená pojišťovnou: kdo ji dostane a co pokryje?

Kdo by to byl před pár lety řekl: IT přestává být profesí budoucnosti

Amazon chce rozvíjet OpenAI, nalije do něj až 50 miliard dolarů

Nejlepší telefony všech dob dostanou pořádného nástupce

Na arytmii přišel díky hodinkám. Lékaři radí zkoušet tep pravidelně

Při podezření na rakovinu jděte za praktikem, nehledejte na internetu

