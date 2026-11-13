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Kompozitor Polo zachová chování MATE i po přechodu na Wayland

Petr Krčmář
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Polo MATE Autor: Kerem Söke
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Kerem Söke oznámil nový kompozitor Polo, který je určený pro prostředí MATE a měl by zajistit zachování všech vlastností i po přechodu na Wayland.

Polo využívá knihovnu libweston, ale ponechává správu oken na původním správci Marco, včetně jeho nastavení, motivů a klávesových zkratek. Má také vlastního správce oken pro XWayland.

Podle autora jsou ve verzi 1.0 funkční například pracovní plochy, dlaždicové uspořádání oken, schránka, podpora více monitorů, změna měřítka, sdílení obrazovky a správa relací včetně automatického spouštění aplikací a odhlašování. Kompozitor nabízí také efekty, jako jsou průhledné přechody, rotující kostka pracovních ploch nebo „gumová“ okna.

Autor už Polo používá jako svůj hlavní kompozitor, hledá však další uživatele pro testování, zvlášť pro různá vícemonitorová zapojení. Pro plnohodnotné použití doporučuje sestavit také nejnovější komponenty MATE s podporou Waylandu.

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Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

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