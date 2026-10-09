Komprese RAM od Meta míří do jádra

Současná vysoká cena pamětí RAM znovu otevřela otázku komprese dat v paměti. V současné době máme v jádře ZSWAP a ZRAM, komprimovaný swap a komprimovaný RAMdisk, který lze použít například také jako zařízení pro swap.
Vývojář Meta Gregory Price na konferenci vývojářů jádra LPC 2026, která proběhla tento týden v Praze, navrhuje komprimovant přímo paměť RAM – CRAM. Nevýhodou přístupu přes swap je, že generování chyby stránky (page fault) pro přístup do swapu je asi 10x pomalejší, než dekomprese LZO. Je tedy snaha se swapu vyhnout. Úplně nevím, jak řeší zápis a kompresi. Pro začátek zabývají jen čtením kompresovaných stránek z CRAM. Připomeňme, že Meta také vyvíjí rychlý kompresní algoritmus zstd.
(Zdroj: phoronix)