Root.cz  »  Linux

Komprese RAM od Meta míří do jádra

Jan Fikar
Dnes
přidejte názor

Sdílet

SDR DDR1 DDR2 DDR3 DIMM paměti Autor: David Ježek, podle licence: CC BY-SA 4.0
SDR DDR1 DDR2 DDR3 DIMM paměti
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Současná vysoká cena pamětí RAM znovu otevřela otázku komprese dat v paměti. V současné době máme v jádře ZSWAP a ZRAM, komprimovaný swap a komprimovaný RAMdisk, který lze použít například také jako zařízení pro swap.

Vývojář Meta Gregory Price na konferenci vývojářů jádra LPC 2026, která proběhla tento týden v Praze, navrhuje komprimovant přímo paměť RAM – CRAM. Nevýhodou přístupu přes swap je, že generování chyby stránky (page fault) pro přístup do swapu je asi 10x pomalejší, než dekomprese LZO. Je tedy snaha se swapu vyhnout. Úplně nevím, jak řeší zápis a kompresi. Pro začátek zabývají jen čtením kompresovaných stránek z CRAM. Připomeňme, že Meta také vyvíjí rychlý kompresní algoritmus zstd.

(Zdroj: phoronix)

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

Témata:



!nové školení! WAZUH: základy bezpečnostního monitoringu
VÍCE INFO