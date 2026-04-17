Koncept protokolu IPv8 opět zkouší starý přístup rozšíření adresy

Petr Krčmář
Dnes
IPv8 Autor: Duck.ai

V archivu IETF se objevil koncept internetového protokolu IPv8. Jeho autorem je Jamie Thain, který poukazuje na to, že ani po 25 letech netvoří IPv6 nijak významný podíl internetového provozu a stále jsme odkázaní na CGNAT. Protokol IPv8 řeší problém vyčerpání adres bez nutnosti provozu v režimu dual-stack. IPv4 je pravou podmnožinou IPv8. Přechod nevyžaduje náhlou změnu a nezpůsobuje žádné přerušení provozu.

Základní myšlenkou je, že namísto prosazování architektury s duálním protokolem, jako je IPv6, zavádí navrhovaný internetový protokol verze 8 (IPv8) 64bitový adresní prostor, který je přirozeným způsobem zpětně kompatibilní s IPv4. Jakákoli adresa IPv8 s nulovým směrovacím prefixem (0.0.0.0.n.n.n.n) je zpracovávána podle standardních pravidel IPv4. Pro rozšíření adresního prostoru se pak použije dalších 32bitů adresy, které dostane přiděleno každý autonomní systém (AS).

Stejný přístup rozšíření adresy byl navrhován už v devadesátých letech. Snaží se budit dojem, že stačí „jen prodloužit adresu“ a problém je vyřešen. Ignoruje ovšem řadu praktických problémů: nekompatibilní síťové stacky, middleboxy, NAT, firewall. Zařízení očekávající 32bitové adresy nebudou rozumět 64bitovým paketům ani novému chování, které ovlivní tunelování, zásahy do hlaviček nebo routing pomocí BGP či OSPF.

Pro řešení fragmentace správy zavádí IPv8 prvek zvaný Zone Server, který poskytuje všechny potřebné síťové služby (jako DHCP8 a DNS8) v jediné odpovědi na žádost o přidělení adresy. Bezpečnost je součástí komunikačního protokolu a každé spravovatelné zařízení je ověřováno pomocí univerzálně ukládaných tokenů OAuth2 JWT. Provoz je také při odesílání přísně ověřován: odchozí pakety musejí mít odpovídající záznam v DNS8 a být ověřeny proti aktivní routě registrované ve WHOIS8.

Nutno dodat, že jde o takzvaný internetový návrh (I-D), který může tímto způsobem do IETF zaslat kdokoliv. Má hodnotu asi jako osobní blog, je to jen nápad, který není posouzen členy organizace IETF a nemá v rámci standardizačního procesu IETF žádný formální status ani váhu. Před deseti lety takto vznikl například koncept protokolu IPv10. Přesto mohou z podobných nápadů vzniknout zajímavé myšlenky.

(Upozornil Pavel Šnajdr.)

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Další pokuta za švarcsystém, tentokrát pro kadeřnice

Jednotné měsíční hlášení se týká i jednatelů společností

Ultrarychlý internet vzduchem do „každé vesnice“ se blíží

Spoofing: boj s ním a co se v tomto směru chystá

EU si posvítila na AI, chce speciální označení pro obsah

Než vznikly čerpací stanice, prodávalo se palivo v lékárnách

Terabitové útoky jsou běžné, proměnlivé a trvají minuty

Vytěžit bitcoin můžete i bez drahých investic do hardwaru

Kdo je kdo v péči o duševní zdraví

Securitas ČR zažil rekordní rok, obrat přesáhl 2 miliardy

Město chtělo vyšší daň pro brownfieldy, zdanilo však i školku

Jste nemocní a každý na vás kouká, říká pacientka s rakovinou

Přeočkování proti záškrtu a černému kašli bude hrazené

AI prompty na jedno kliknutí, Google do Chromu zavádí Skills

Evropa bez amerických plateb: Digitální euro hledá cestu

Peklo pro účetní. Jak vypadá digitalizace v podobě JMHZ

Lékaři odpojili dívce zadní část mozku, aby ji zbavili epilepsie

Schneider Electric v ČR a SR nově vede Darko Lopotar

ČMIS reaguje na hlad po AI, rozšiřuje kapacitu datacenter

Google Chrome přináší vertikální karty a imerzivní režim čtení

