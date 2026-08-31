Konec dlouhodobé podpory pro Debian 11 Bullseye

Projekt Debian dnes oznámil ukončení dlouhodobé podpory (LTS) pro Debian 11 s kódovým označením Bullseye. Systém vyšel 14. srpna 2021 a podporu LTS dostával celkem pět let, z toho poslední dva roky v podobě rozšířené podpory. Tato bezpečnostní podpora končí dnes, tedy 31. srpna 2026.
Od září už Debian nebude pro Bullseye vydávat další bezpečnostní aktualizace. Část balíčků může být nadále podporována externími projekty v rámci Extended LTS, nejde však o standardní podporu poskytovanou Debianem. Uživatelům se proto doporučuje přejít na Debian 12 Bookworm, který je nyní ve fázi oldstable a jehož LTS podpora potrvá až do 30. června 2028.
Debian 12 v rámci LTS podporuje architektury amd64, i386, arm64, armhf a ppc64el. Podrobnosti k používání Debianu 12 v režimu LTS a k upgradu z Bullseye jsou k dispozici v dokumentaci Debianu. Ukončení podpory se týká zejména systémů, které zůstávají na Debianu 11 a spoléhají na oficiální bezpečnostní aktualizace.