Konec přestupným sekundám, budeme mít přestupnou hodinu, ale jen jednou za tisíce let

Přestupné sekundy se občas zavádějí kvůli zpomalující rotaci Země a narůstajícímu rozdílu mezi přesným atomovým časem a astronomickým časem. Celkově bylo od zavedení v roce 1972 vloženo již 27 přestupných sekund. Poslední přestupná sekunda byla zařazena v roce 2016 a způsobila problémy systémů, které spoléhají na kontinualitu času. Některé časové servery pak zaváděli rozmazání přestupné sekundy po dobu například jednoho dne (leap second smearing), to ale nebylo standardizováno.
Zvětšení dovoleného intervalu mezi atomovým a astronomickým časem se již zvažovalo v minulosti. Včera BIPM (Bureau International des Poids et Measures) hlasováním rozhodl, že od 20. května 2027 rozdíl může dosáhnout až jedné hodiny. Pak by se zařadila přestupná hodina. To však bude nastávat velmi zřídka. Pokud se zpomalování nezmění, tak nás přestupná hodina čeká až za sedm tisíc let. UTC bude tedy prakticky kontinuální. Zajímavost na závěr: u všech dokumentů BIPM je závazný a oficiální ten ve francouzštině.
(zdroj: sdlashdot)