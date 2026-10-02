Konference LinuxDays 2026 proběhne už tento víkend

Už tento víkend, 3. a 4. října, proběhne v areálu ČVUT v pražských Dejvicích konference LinuxDays. Návštěvníky čeká více než sedmdesát přednášek, praktické workshopy, stánky open-source komunit a ukázky otevřeného hardwaru. Program se bude odehrávat v několika sálech současně a nabídne témata od vývoje linuxového jádra přes umělou inteligenci až po provoz vlastních služeb. Účast je zdarma, je však potřeba se předem zaregistrovat.
Velkým tématem letošního programu bude vztah umělé inteligence a open source. Přednáška Jiřího Eischmanna se zaměří na to, jak velké jazykové modely mění vývoj svobodného softwaru, práci programátorů i fungování komunit. Zajímavý bude také pohled na jednotnou státní doménu GOV.CZ a její roli v boji proti falešným státním webům a phishingu nebo otázka, zda má v době moderních programovacích jazyků stále smysl rozumět assembleru.
Na své si přijdou i zájemci o pohled pod pokličku linuxového jádra. Přednáška o souborovém systému ext4 ukáže, že ani technologie s kořeny v devadesátých letech nemusí být dávno vyřešenou minulostí. Chybět nebudou ani témata kolem architektury RISC-V, ladění procesorů, automatizace pomocí Ansible nebo nasazování linuxových technologií v rozsáhlejší infrastruktuře. Program tak nabídne jak hluboký technický ponor, tak praktické zkušenosti z reálného provozu.
Výraznou součástí LinuxDays budou letos také komunity, hardware a mobilní Linux. Ve stáncích se představí například Fedora, Ubuntu, openSUSE, Turris, Jabber/XMPP, Weblate nebo české komunitní služby OSCloud. K vidění bude široká škála zařízení od malých mikrokontrolérů přes FPGA až po výkonné systémy s architekturou RISC-V. Praktický workshop nabídne možnost vyzkoušet Linux na starším telefonu a mezi další lákadla patří také sbírka ThinkPadů, Coreboot, bastlířské projekty a především příležitost potkat lidi, kteří Linux a otevřené technologie skutečně tvoří a používají.