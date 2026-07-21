Konference #nobullshit.camp nabídne příběhy z praxe DevOps a platform inženýrů

Na 23. září 2026 je do bratislavské Nové Cvernovky naplánovaná jednodenní konference #nobullshit.camp pro tech leadery, DevOps a platform inženýry. Mají tu zaznít upřímné příběhy z praxe o tom, co v produkčních systémech reálně fungovalo, co se pokazilo a co si z toho lidé odnesli. Témata pokrývají tři oblasti – DevOps a platformy (Kubernetes, cloud, provoz systémů), firemní kulturu a leadership.
Program běží ve dvou formátech: hlavní jednostopý „Campfire Stage“ s přednáškami bez paralelních bloků a neformální venkovní „Goulash Stage“ u ohně a kotlíku s gulášem, kde debata s řečníky pokračuje v uvolněnějším duchu. Livestream nebude, celé je to postavené na osobním setkání, záznamy vybraných přednášek ale patří ke vstupence. Ta se dá pořídit v registračním systému.