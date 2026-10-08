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Konference Ověřená řešení v sítích 2026 představuje kompletní program

Redakce
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Od napadení mobilního bankovnictví přes bezpečnost AI agentů až po sítě bez IPv4. Devátý ročník konference ORS – Ověřená řešení v sítích nabídne dvanáct přednášek a ukázek zaměřených na aktuální otázky kybernetické bezpečnosti, ochrany sítí a dat i moderních síťových technologií. Konference se uskuteční ve čtvrtek 12. listopadu 2026 na Obchodně podnikatelské fakultě Slezské univerzity v Karviné a účast je zdarma.

Konferenci pořádá Katedra informatiky a matematiky Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. ORS propojuje odborníky z praxe, akademického prostředí i technologických organizací a zaměřuje se především na konkrétní zkušenosti, aktuální bezpečnostní problémy a řešení využitelná v praxi.

Jedním z výrazných témat letošního ročníku bude kybernetická bezpečnost. Soudní znalec Miroslav Saferna se zaměří na napadení mobilního bankovnictví s dvoufaktorovým ověřováním (2FA), Robert Fárek z ITeuro představí možnosti zabezpečení ERP systémů a Vojtěch Sommer z Cyber-TBD se bude věnovat vzdělávání o kyberbezpečnosti a security awareness.

Výrazný prostor dostane také umělá inteligence a bezpečnost dat. Michal Kubíček z Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity představí bezpečnostní incidenty AI agentů. Jan Sedláček ze Škoda Auto se v přednášce Neviditelná bezpečnost: Jak datový katalog chrání data, regulace i AI zaměří na význam datového katalogu při ochraně dat, plnění regulatorních požadavků i využívání AI. Program doplní také Lukáš Macura z CESNETu s přednáškou Nedělejte z AI IA.

Na své si přijdou i zájemci o počítačové sítě a jejich zabezpečení. Lubomír Prda z CESNETu ukáže možnosti ochrany sítě pomocí směrovací tabulky, Petr Krčmář z Root.cz se zaměří na DNSSEC a Ondřej Caletka z RIPE NCC představí zkušenosti z roku používání IPv6-only desktopu a možnosti, které otevírají sítě IPv6-mostly.

Prakticky zaměřené řešení představí také Jiří Sléžka ze Slezské univerzity, který se bude věnovat snadno nasaditelné sadě open-source nástrojů. Ty mohou zejména menším a středním organizacím pomoci řešit oblasti, jako jsou identity management, logování, monitoring a obecně bezpečnost IT.

Lukáš Vojáček z IT4Innovations, VŠB – Technické univerzity Ostrava představí OpenZiti a možnosti bezpečného přístupu k aplikacím a službám bez využití klasické VPN. Tomáš Tichý z mamautobus.cz pak otevře téma mezinárodních e-mailových adres.

Mám radost, že se nám i letos podařilo sestavit kvalitní a pestrý program, který reflektuje aktuální témata z oblasti sítí, kyberbezpečnosti a moderních technologií. Věřím, že devátý ročník ORS naváže na úroveň předchozích ročníků a nabídne účastníkům nejen zajímavé přednášky, ale především zkušenosti a poznatky využitelné v praxi. Velké poděkování patří také našim partnerům a sponzorům, bez jejichž podpory bychom konferenci v této podobě nemohli realizovat, říká hlavní organizátor konference Petr Suchánek.

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Redakce

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