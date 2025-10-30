Root.cz  »  Akce  »  Konference PasswordsCon 2025 bude v prosinci poprvé v Praze

Konference PasswordsCon 2025 bude v prosinci poprvé v Praze

Dnes
Od 1. do 3. prosince se v Praze uskuteční mezinárodní konference PasswordsCon, která se zaměřuje výhradně na hesla a digitální autentizační metody. Na konferenci zazní jak akademické příspěvky vycházející z vědeckých výzkumů, tak reálné příklady z praxe, informace k novým standardům a moderním autentizačním metodám včetně nových výzev, které přinášejí.

Konferenci v roce 2010 poprvé zorganizoval Per Thorsheim na univerzitě v norském Bergenu. Z akce pro nadšence se postupně stala respektovaná událost, na které se potkávají akademici, implementátoři, zástupci veřejného i soukromého sektoru, Big Tech společností, spolutvůrci standardů, bezpečnostní experti a kdokoliv, koho zajímá téma digitální autentizace, aby společně diskutovali vše kolem hesel, PINů, více-faktorové autentizace, biometriky, FIDO, passkeys atd.

S rozšiřující se digitalizací veřejných služeb, kdy každý uživatel disponuje desítkami až stovkami účtů na nejrůznějších službách, je čím dál větší výzvou zajistit, aby přihlašování ke službám bylo bezpečné, odolávalo stále sofistikovanějším útokům a zároveň bylo pro běžného netechnického uživatele pochopitelné a snadno použitelné. Právě zde je unikátní prostor pro diskuse, co léta výzkumů a praxe již ukázaly jako zjevné slepé uličky, kterých se můžeme vyvarovat a naopak se inspirovat, co jsou best-practices a kam zaměřit úsilí při implementaci existujících řešení, vývoji, výzkumu, monitoringu atd.

