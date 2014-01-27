Druhý ročník konference Peering Day, který se uskuteční už 3. a 4. března, představí vedle programu v hlavním sále také zajímavý workshop organizace RIPE NCC, regionálního správce IP adresních bloků. Zájemci o účast se mohou registrovat na internetové adrese www.peeringday.eu. Kapacita hlavního sálu je 250 míst, 40 míst je potom vyhrazeno pro účastníky workshopu. Všechny důležité informace včetně programu najdou zájemci na webu akce. Druhý ročník konference Peering Day organizují národní propojovací uzly NIX.CZ a VIX.at. Účast na akci je zdarma.