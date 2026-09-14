Kritická chyba v GitLabu umožňuje neoprávněné čtení souborů a už je zneužívána

Společnost GitLab vydala opravy, které řeší několik chyb, včetně bezpečnostní chyby nejvyšší závažnosti, u níž byly již několik hodin po jejím zveřejnění zaznamenány pokusy o zneužití v reálném prostředí. Chyba umožňuje externímu útočníkovi číst logy a konfigurační soubory specifické pro GitLab, a tím získat přihlašovací údaje, tajné informace a citlivé údaje.
Jedná se o chybu CVE-2026–85706 se skóre CVSS o maximální možné hodnotě 10,0. Jde o problém s procházením cest v API pro záznamy repozitáře, který by za určitých podmínek mohl neautentizovanému uživateli umožnit čtení libovolných souborů ze serveru využívajícím GitLab.
Zároveň byla opravena chyba CVE-2026–87719, která spočívá v zabezpečení deserializace, která by mohla odhalit konfiguraci pokročilého vyhledávání a přihlašovací údaje. Zasaženy jsou všechny verze Community Edition a Enterprise Edition od verze 18.7 do verze 19.1.8, od verze 19.2 do verze 19.2.6 a od verze 19.3 do verze 19.3.2.
Po instalaci opravy je doporučováno také obměnit veškeré přihlašovací údaje, které mohly být obsaženy v exponovaných souborech, včetně tokenů, klíčů SSH, proměnných CI/CD a klíčů pro cloudové služby.