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Kritická chyba v OpenWrt DHCPv6 umožňuje vzdálené spuštění kódu pod rootem

Petr Krčmář
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OpenWrt router Autor: OpenWrt
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Projekt OpenWrt vydal verzi 24.10.8, která řeší kritickou chybu přetečení zásobníku v protokolu DHCPv6 a širší sadu chyb ve výchozích povolených síťových službách, které lze zneužít na dálku. Kritická chyba  CVE-2026–53921 je ohodnocená skóre 9,8 a umožňuje neautentizovanému útočníkovi, který má přístup k serveru DHCPv6, přepsat vyrovnávací paměť v odhcpd pomocí speciálně upraveného požadavku DHCPv6 REQUEST.

V oznámení se objevily dva nezávislé postupy umožňující přetečení paměti při zpracování požadavků DHCPv6. V obou případech speciálně upravené volby IA zajišťují nedostatečný prostor ve fixním zásobníku o velikosti 512 bajtů, kam se uloží data odpovědi bez dostatečné kontroly hranic.

Součástí oznámení je veřejně dostupný kód napsaný Pythonu demonstrující obě zdokumentované cesty k přetečení. Uživatelé používající větev 24.10 by měli nainstalovat verzi 24.10.8 a uživatelé používající variantu 25.12 by měli nainstalovat verzi 25.12.5.

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Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

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