Kritická zero-day zranitelnost v Cloudflare umožňovala obejít WAF ochranu

Bezpečnostní výzkumníci ze společnosti FearsOff odhalili v říjnu 2025 vážnou zero-day zranitelnost v infrastruktuře společnosti Cloudflare, která umožňovala útočníkům obejít ochranné mechanismy Web Application Firewall (WAF) a získat přímý přístup k chráněným původním serverům.
Zranitelnost byla odhalena prostřednictvím Cloudflare bug bounty programu na platformě HackerOne dne 13. října 2025 a byla úspěšně opravena 27. října 2025. Podle dostupných informací nebyla tato zranitelnost zneužita žádnými útočníky v reálném světě.
(zdroj: cybersecurity news)