Kritická zranitelnost Broccoli2Shell umožňuje vzdálené spuštění kódu

V kompresní knihovně Brotli byla nalezena kritická zranitelnost CVE-2026–111497, pojmenovaná jako Broccoli2Shell. Má hodnocení CVSS 9,2 a při zpracování speciálně připravených komprimovaných dat může útočníkovi umožnit vzdálené spuštění kódu bez autentizace. Chyba se týká dekodéru Brotli a zranitelná je aplikace tehdy, když dekóduje data, která může ovlivnit útočník.
Brotli se používá pro kompresi obsahu na webu i v řadě aplikací a běhových prostředí. Zranitelné verze knihovny jsou 1.0.3 až 1.2.0. Opravy vyšly ve verzích 1.0.10, 1.1.1 a 1.2.1 v příslušných vývojových větvích.
Správcům systémů se doporučuje prověřit nejen samostatně instalovanou knihovnu, ale také závislosti a komponenty, které mohou obsahovat vlastní kopii dekodéru. Poté je třeba nasadit opravené verze příslušných balíčků či aplikací. Do doby aktualizace je vhodné omezit zpracování nedůvěryhodných dat komprimovaných pomocí Brotli.