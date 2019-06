 »   »  Kryptokalypsa může přijít do 15 let, říká kryptolog Tomáš Rosa

Redakce

Jak velké riziko jsou kvantové počítače, pokud se jejich výkon využil na prolomení dnes využívaných bezpečnostních kódů? Kryptolog Raiffeisenbank Tomáš Rosa říká, že pokud se metody, které se nyní při šifrování používají, nezmění, posíláme do budoucnosti svoje citlivé údaje zcela nechráněné.

„Pokud dnes chráníme některé informace a chceme je chránit i za dalších 15 let, tak už dnes musíme použít jiné algoritmy. Protože to, co dnes zašifruji algoritmem, o němž víme, že bude prolomen, tak je vlastně jen zpráva, kterou posílám do budoucnosti. A ta zpráva bude v té budoucnosti naprosto otevřená a už s tím nic neuděláme,“ řekl Tomáš Rosa v podcastu pro náš bratrský server Lupa.cz.

Podcast si můžete pustit zde:

Rosa v rozhovoru například říká, že některé aspekty takzvané retroaktivní kryptoanalýzy vidíme už dnes, byť zatím v jiném kontextu. V 90. letech byla velká část internetové komunikace chráněna poměrně slabými klíči. Sice se vědělo, že zabezpečení není příliš silné, tehdy ale chyběly výkonné počítače, které by klíče umožnily prolomit.

„Nicméně zpravodajské služby, kterým toto došlo, tak v 90. letech nahrávaly doslova co mohly, a dnes prolomení takové komunikace trvá řádově pár minut. Něco z té doby samozřejmě už pozbylo platnosti, ale stále je tam dost informací, které mohou vysvětlit, proč se některé události staly a jak se staly. Řada těchto informací má přesah i do budoucnosti,“ upozornil Rosa.