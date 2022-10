Laboratoře CZ.NIC povede Josef Chomyn, dlouholetý předseda představenstva NIX.CZ a radní ČTÚ

Autor: CZ.NIC

Od 12. září je novým vedoucím výzkumného a vývojového oddělení sdružení CZ.NIC a současně i členem managementu správce české národní domény Josef Chomyn. Dosavadní vedoucí Laboratoří CZ.NIC Ladislav Lhotka se stane Technickým partnerem CZ.NIC, který se bude podílet na vybraných projektech především tohoto oddělení. Josef Chomyn mimo jiné působil řadu let ve vedení českého neutrálního propojovacího uzlu NIX.CZ, a to nejdříve jako člen představenstva a poté jako jeho předseda. Do CZ.NIC přichází z pozice radního Českého telekomunikačního úřadu.