Lednice Samsung zobrazují reklamu

Jan Fikar
Samsung HRM Autor: Samsung

Všichni si asi již zvykli, že televize, počítače a mobilní telefony neustále zobrazují reklamu. Kuchyňské technice se reklama zatím vyhýbala. Až do loňského října, kdy ledničky Samsung začaly v USA reklamu zobrazovat.

Podle Samsungu jde o reklamu kontextuální, nezamířenou a společnost nesbírá žádné informace o uživatelích. Reklamu je možné v nastavení vypnout, avšak podle Samsungu tak učinilo minimum uživatelů. Jednomu z nich se zobrazila zvláštní reklama na seriál Pluribus a rozhodl se lednici reklamovat. Společnosti LG Electronics, Whirlpool a GE se vyjádřily, že reklamu na kuchyňských zařízeních zobrazovat neplánují.

(zdroj: slashdot)

Autor: Will Tipton

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

