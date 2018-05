 »   »  Lenovo Ideapad 330 nese první 10nm CPU Intel, má to ale háček

David Ježek

Na čínském e-shopu se objevil první notebooku s 10nm procesorem Intel. První dostupný model generace „Cannon Lake“ v Lenovo Ideapad 330 je konkrétně dvoujádrový procesor Intel Core i3–8121U takotvaný na 2,2 GHz s 3,2GHz Turbem. Představen byl na začátku tohoto roku

Jak počet jader, tak provozní frekvence je velmi konzervativní, navíc má CPU vypnuté grafické jádro a Lenovo jej tak páruje s 2GB grafikou AMD Radeon RX 540. Má se za to, že je to kvůli defektnosti GPU části způsobené nadále přetrvávajícími problémy Intelu v přípravách na sériovou výrobu 10nm procesem. Každopádně jde o první vlaštovku, na kterou se u Intelu čeká už řadu let.