Let's Encrypt zkrátí v únoru platnost certifikátů na 64 dnů

Certifikační autorita Let's Encrypt oznámila, že ve středu 10. února 2027 zkrátí u nově vydaných certifikátů platnost na 64 dnů. Od svého vzniku v roce 2015 přitom vydávala 90denní certifikáty. Připravovaný krok je součástí plánu na zkrácení doby platnosti certifikátů u všech autorit až na 47 dnů.
Nejprve dojde k úpravě parametrů testovacího (staging) prostředí, které začne 64denní certifikáty vystavovat už 14. října. V únoru by pak mělo dojít ke změně v produkční autoritě. Zkrácená doba se bude týkat jen nově vydaných certifikátů, předchozí vydání tím nebudou ovlivněna ani nebudou revokována. Poslední 90denní certifikát od Let's Encrypt vyprší 11. května 2027.
Měli byste si zkontrolovat konfiguraci svých klientů pro ACME. Pokud máte obnovování nastaveno automaticky a váš klient podporuje ACME Renewal Info (ARI), neměli byste mít žádné potíže, protože díky ARI může Let’s Encrypt vašemu klientovi sdělit, kdy je třeba provést obnovení. Pokud ale používáte pevně stanovené datum obnovy, měli byste ho aktualizovat, aby byl certifikát stále obnovován zhruba po uplynutí dvou třetin jeho životnosti.
Let's Encrypt nabízí už teď volitelné certifikáty s kratší platností. Je možné si objednat certifikát ve 45denním režimu nebo v 6denním s možností vystavení na IP adresu. V únoru roku 2028 bude platnost výchozích certifikátů od Let's Encrypt zkrácena na 47 dnů.