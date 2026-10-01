LibreDB Studio 0.17.0 zpřístupňuje databáze AI agentům, ale jen pro čtení

Vyšla verze 0.17.0 LibreDB Studia, webového databázového klienta pod licencí MIT, který si provozujete na vlastním serveru. Na projektu se podílím. Hlavní novinkou je vestavěný MCP server: AI agenti jako Claude Code nebo OpenCode dostanou přístup jen k připojením, která správce výslovně povolí, a přihlašovací údaje k databázím zůstávají na serveru. Ve výchozím nastavení je MCP server vypnutý.
Agent umí vypsat připojení, prohlédnout schéma a nad PostgreSQL, SQLite, DuckDB a SQL Serverem spustit jeden dotaz pro čtení. Na filtr nad textem SQL jsme se spoléhat nechtěli, zápis proto odmítá samotná databáze: u PostgreSQL běží dotaz v transakci jen pro čtení, SQLite a DuckDB se otevírají jen pro čtení a u SQL Serveru se ověří, že účet nemá právo zápisu.
U PostgreSQL a SQL Serveru je navíc povinný účet s minimálními právy. Odpověď má výchozí limit 100 řádků a data z databáze jsou pro model označena jako nedůvěryhodná. Omezení je potřeba znát: přihlášení probíhá jen pomocí statického bearer tokenu bez OAuth a výsledky dotazů samozřejmě odcházejí k modelu, který agent používá.
Nově lze připojit také Prometheus s dotazy v PromQL a Apache Kafku, u které Studio ukazuje topiky a zpoždění (lag) consumer group a čte zprávy, aniž by vstoupilo do skupiny nebo commitovalo offset. Opraveny byly i dvě bezpečnostní chyby. Do prohlížeče se už neposílají tajné údaje spravovaných připojení a HTTP konektory ověřují cílovou adresu a odmítají přesměrování. Podrobnosti jsou v poznámkách k vydání 0.17.0.