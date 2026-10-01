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LibreDB Studio 0.17.0 zpřístupňuje databáze AI agentům, ale jen pro čtení

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LibreDB Studio Autor: LibreDB Studio, Duck.ai
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Vyšla verze 0.17.0 LibreDB Studia, webového databázového klienta pod licencí MIT, který si provozujete na vlastním serveru. Na projektu se podílím. Hlavní novinkou je vestavěný MCP server: AI agenti jako Claude Code nebo OpenCode dostanou přístup jen k připojením, která správce výslovně povolí, a přihlašovací údaje k databázím zůstávají na serveru. Ve výchozím nastavení je MCP server vypnutý.

Agent umí vypsat připojení, prohlédnout schéma a nad PostgreSQL, SQLite, DuckDB a SQL Serverem spustit jeden dotaz pro čtení. Na filtr nad textem SQL jsme se spoléhat nechtěli, zápis proto odmítá samotná databáze: u PostgreSQL běží dotaz v transakci jen pro čtení, SQLite a DuckDB se otevírají jen pro čtení a u SQL Serveru se ověří, že účet nemá právo zápisu.

U PostgreSQL a SQL Serveru je navíc povinný účet s minimálními právy. Odpověď má výchozí limit 100 řádků a data z databáze jsou pro model označena jako nedůvěryhodná. Omezení je potřeba znát: přihlášení probíhá jen pomocí statického bearer tokenu bez OAuth a výsledky dotazů samozřejmě odcházejí k modelu, který agent používá.

Nově lze připojit také Prometheus s dotazy v PromQL a Apache Kafku, u které Studio ukazuje topiky a zpoždění (lag) consumer group a čte zprávy, aniž by vstoupilo do skupiny nebo commitovalo offset. Opraveny byly i dvě bezpečnostní chyby. Do prohlížeče se už neposílají tajné údaje spravovaných připojení a HTTP konektory ověřují cílovou adresu a odmítají přesměrování. Podrobnosti jsou v poznámkách k vydání 0.17.0.

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