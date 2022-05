Autor: The Document Foundation

Včera vyšel LibreOffice 7.2.7, jedná se o poslední aktualizaci před koncem podpory řady 7.2, který nastane za měsíc tedy 12. června 2022. Ve verzi 7.2.7 bylo opraveno 47 chyb (RC1 a RC2).

Uživatelé by již měli pomýšlet na přechod na řadu 7.3, která vyšla letos 2. února. Od 5. května je dostupná verze 7.3.3. Pro řadu 7.3 je naplánováno také 7 vydání a podpora by měla být do 30. listopadu 2022.

(zdroj: 9to5linux)