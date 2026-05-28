LibreOffice představuje novou strategii pro web a mobilní zařízení

Petr Krčmář
Dnes
LibreOffice

V únoru oznámil projekt LibreOffice plány na rozšíření své činnosti nad rámec tradiční kancelářské sady pro stolní počítače. Nyní představila nadace The Document Foundation novou strategii, jejímž cílem je přenést její nabídku do webových prohlížečů, na mobilní zařízení a do oblasti společné úpravy dokumentů, a to v návaznosti na rozhodnutí o obnovení projektu LibreOffice Online s novým zaměřením na komunitu.

Nadace chce především pokračovat ve vývoji desktopové verze, přičemž bude vydávat dvě významné aktualizace ročně a dále bude pracovat na prohlížeči dokumentů pro Android. Zároveň si však nadace uvědomuje trvalý zájem o webovou a mobilní verzi.

Nejvýznamnější změnou je nová webová strategie. Namísto návratu k předchozímu modelu LibreOffice Online vyvíjí nadace prototyp využívající Qt 6 a WebAssembly. Cílem je spouštět LibreOffice přímo v prohlížeči a minimalizovat tak náročné zpracování na straně serveru.

Kromě vývoje webových a mobilních aplikací strategie vytyčuje i širší priority: vylepšení uživatelského rozhraní a použitelnosti LibreOffice, zajištění kvality a bezpečnosti, podpora formátu Open Document Format, zlepšení vývojové dokumentace a další zapojení do iniciativ v oblasti open source a digitální suverenity.

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

