Kancelářský balík LibreOffice zaznamenal v roce 2025 z oficiálního webu celkem 44 809 742 stažení, což je nejvyšší roční číslo v historii projektu. Celkový počet stažení od jeho vzniku navíc překročil 400 milionů. Detaily uvádí výroční zpráva za rok 2025.
Tato statistika zachycuje pouze stažení z webu LibreOffice. Nezahrnuje instalace přes repozitáře linuxových distribucí ani obchody Microsoft Store a Mac App Store. Stránka s aktualizacemi programu zaznamenala během roku přes 581 milionů návštěv. Nadace na základě těchto a dalších ukazatelů odhaduje, že kancelářský balík používá přibližně 100 milionů lidí po celém světě.
Podle výroční zprávy se také dařilo získávat finance na další rozvoj projektu. Nadace vykázala příjmy 2,17 milionu eur, oproti 1,38 milionu eur v roce 2024. Hrubé dary dosáhly rekordních 1,97 milionu eur v rámci 140 593 jednotlivých transakcí. Po odečtení poplatků za zpracování a převody měn zůstalo 1,8 milionu eur. Část růstu nadace spojuje s novým upozorněním na možnost přispět, které se po vydání LibreOffice 25.8 začalo zobrazovat uživatelům Windows.
V roce 2025 vyšly dvě hlavní verze balíku: LibreOffice 25.2 a 25.8. Přinesly mimo jiné podporu formátu ODF 1.4, export do PDF 2.0, lepší kompatibilitu s Microsoft Office a úpravy výkonu i přístupnosti. Nadace zároveň zmiňuje rostoucí zájem o digitální suverenitu, například migraci rakouských ozbrojených sil na LibreOffice a odklon Šlesvicka-Holštýnska od Microsoft Office.
Mezi současné priority projektu patří webová verze LibreOffice založená na WebAssembly, mobilní aplikace pro Android a iOS, server pro vlastní provoz a společná úprava dokumentů v reálném čase.