The Document Foundation zpřísnila pravidla pro používání velkých jazykových modelů při vývoji LibreOffice. Nástroje založené na LLM nejsou plošně zakázané, ale vývojář je musí použít jen s předchozím svolením. Jejich zapojení musí také přiznat v commitu a být schopný vlastními slovy vysvětlit každý změněný řádek kódu v příspěvku, který s pomocí modelu vytvořil.
LLM nesmějí vývojáři používat k psaní zpráv ke commitům, komentářů v kódu, hlášení chyb ani zpráv určených ostatním. V některých částech zdrojového kódu nebude jejich použití povolené vůbec. Nadace tak chce zachovat lidskou odpovědnost za změny a zajistit, aby přispěvatelé rozuměli kódu, který navrhují.
Organizace zároveň připouští, že vlivu AI při vývoji velkého projektu nelze zcela zabránit. LLM se používají například při přípravě hlášení bezpečnostních problémů a kód vytvořený s AI asistentem se může objevit také v závislostech nebo nástrojích používaných při sestavování programu. Nadace proto nechce automaticky odmítat každý přínosný příspěvek jen proto, že při jeho vzniku někdo použil jazykový model.
Změna se týká procesu vývoje, nikoli funkcí kancelářského balíku. LibreOffice podle nadace neobsahuje vestavěné funkce umělé inteligence. Kdo je chce používat, může si je přidat prostřednictvím rozšíření. Pravidla tak míří především na přispěvatele a způsob, jakým vznikají a kontrolují se změny v kódu.