LineageOS 24 přechází na Android 17, přidává editor obrázků i flashování z prohlížeče

Projekt LineageOS vydal novou verzi operačního systému číslo 24 založenou na Androidu 17. Přináší také řadu změn v předinstalovaných aplikacích i nástrojích pro aktualizaci a instalaci. Novinkou v aplikacích je editor obrázků Canvas se základními funkcemi, jako jsou ořez, úprava vyvážení bílé a filtry. Hudební přehrávač Twelve opravuje problém problému se zamrzáním zvuku při zapnutém offloadu. Prohlížeč Jelly nově umožňuje vytvářet zástupce webů s funkcemi podobnými progresivním webovým aplikacím.
Změnil se také nástroj pro aktualizaci systému. Na zařízeních s oddíly A/B se aktualizace ve výchozím nastavení instalují průběžně už během stahování. U zařízení bez těchto oddílů se po úspěšné aktualizaci automaticky aktualizuje také oddíl recovery. Uživatelské rozhraní přechází na Material 3 Expressive a změny se dotkly i rozložení pro tablety a televizory.
LineageOS zároveň spustil webový nástroj pro flashování z prohlížeče, který komunikuje se zařízeními přes USB. Zatím podporuje protokol Burn od Amlogicu a Odin od Samsungu. Jde o alternativu k dosavadnímu postupu, nikoli o náhradu instalačních návodů v projektové wiki. Funkčnost závisí na zařízení, prohlížeči i USB připojení.