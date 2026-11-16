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Linus Torvalds již vidí světlo na konci tunelu

Jan Fikar
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Linus Torvalds Autor: Wikipedie
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Všechny projekty včetně linuxového jádra jsou zavaleny hlášením chyb, které generují stále lepší a lepší LLM. Při vydání jádra 7.4-rc2 před týdnem Linus Torvalds napsal, že jde o další velké změny v jádře v době AI.

Nicméně opravy jsou většinou jen jednořádkové či dvouřádkové. Přitom opravy například pro BFP (Berkeley Packet Filter) přicházejí rychleji než chybová hlášení. Jestliže je to pravda, tak by brzy mohlo skončit období, které někteří nazývají „patchpocalypse“. Linus dodává, že to nemusí být úplně hned, ale máme držet palce, aby to nebylo až v daleké budoucnosti.

(zdroj: slashdot, phoronix)

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Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

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