 »   »  Linus Torvalds odpovídá na kritiku plánovače jádra

Před týdnem zveřejnil vývojář Google Malte Skarupke na svém blogu kritiku linuxového plánovače. Sám portuje hry jako Rage 2 na platformu pro vzdálené hraní Google Stadia. Malte měřil latenci různých user-space implementací spin-locku a dospěl k závěru, že výchozí linuxový plánovač CFS je špatný. Alternativní MuQSS od Cona Kolivase (původně BFS) je o trošku lepší a nejlepší je plánovač ve Windows.

V následující diskusi se ozval Linus Torvalds, a to hned dvakrát. Kritizuje Malteho, že by neměl používat spin-locky v user-space a že jeho test měří nesmysly.

The whole post seems to be just wrong, and is measuring something completely different than what the author thinks and claims it is measuring. First off, spinlocks can only be used if you actually know you're not being scheduled while using them…It basically reads the time before releasing the lock, and then it reads it after acquiring the lock again, and claims that the time difference is the time when no lock was held. Which is just inane and pointless and completely wrong. That's pure garbage.