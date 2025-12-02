Root.cz  »  PC a notebooky  »  Linus Torvalds skládal počítač na youtubovém kanále Linus Tech Tips

Linus Torvalds skládal počítač na youtubovém kanále Linus Tech Tips

Dnes
Linus Torvalds a Linus Sebastian Autor: Linus Tech Tips

Na youtubovém kanálu Linus Tech Tips, zaměřeném spíše hardwarově, se objevilo video s Linusem Torvaldsem a Linusem Sebastianem (youtuberem, který zmíněný kanál provozuje), kde společně staví nový počítač. Jde o následující sestavu:

  • CPU: AMD Ryzen Threadripper 9960X
  • Deska: GIGABYTE TRX50 AERO D
  • SSD: Samsung SSD 9100 PRO 2TB
  • Chladič: Noctua NH-U14S TR5-SP6
  • GPU: Intel Arc B580
  • Bedna: Fractal Design Torrent E-ATX
  • Zdroj: Seasonic PRIME TX-1600 1600W 80+ Titanium
  • Displej: ASUS ProArt Display PA32QCV 31,5" 6K HDR

Linus Torvalds mimo jiné bezpodmínečně doporučuje ECC paměti po nedávných zkušenostech, kdy hledal chybu způsobující pády systému, aby posléze zjistil, že příčina byla ve špatných (non-ECC) pamětech.

Zdroj: Youtube.com

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

