Linux 6.10 přinese nový ovladač pro další USB-LPT adaptéry

Byť je s námi USB už čtvrt století, stále jsou používány mnohé tiskárny a jiná zařízení připojované přes LPT, tedy paralelní port. Greg Kroah-Hartman tak mezi změny USB/Thunderbolt subsystému příští verze jádra začleňuje i patche, které přidávají nový ovladač pro další čip obsažený v adaptérech z USB na LPT.





Označen je uss720< , a to pro řešení v podobě Lucent USS720 USB to parallel port ASIC, přičemž do jádra míří podpora dalších variant Belkin F5U002 (USB parallel printer adapter) – konkrétně jde o typy adaptérů, které mají na šedém těle otisknut nápis „F5U002“, na samolepce pak „F5U002“ a „P80453-A“. Jde o mírně jinou variantu již dříve podporovaného řešení. Ovladač by měl zajistit funkcionalitu, byť samotné zařízení neumí ECP.





Všechny podrobnosti včetně dalších novinek subsystému USB/Thunderbolt shrnuje pull request od Grega směrem k Linusovi.