Linux 6.8 jasněji upozorní, že nemá aktivní podporu 32bit x86

Linux 6.7 (nyní v rc5 stádiu) přinese možnost (de)aktivace podpory běhu 32bit programů pomocí přepínače ia32_emulation= . Je-li systém nastaven tak, že podpora je vypnuta, uživatel snažící se spustit 32bit aplikaci nebude nijak upozorněn. To se s Linuxem 6.8 změní.





V příslušné vývojově větvi už čeká úprava, která v případě deaktivace této podpory běhu 32bit programů místo nicneříkajícího „Exec format erroru“, vloží do logu hlášku „32-bit emulation disabled. You can reenable with ia32_emulation=on“.