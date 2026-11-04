Linux 7.3 bude příštím LTS jádrem, předpokládá Greg Kroah-Hartman

Aktuálně nejnovější linuxové jádro s dlouhodobou podporou je verze 6.8. Správce nejpovolanější, Greg Kroah-Hartman, očekává, že tím dalším bude dle očekávání Linux 7.3. Pokračuje tak zavedená tradice adekvátně odstupňovaných jader, jež vývojáři podporují po mnoho let.
Doplňme, že verze 7.3 je tou, jíž ještě v rc stádiu nasadilo nedávné Ubuntu 26.10 a současně tou, na kterou nyní rychle přechází zcela čerstvá Fedora 45. Z minoritních distribucí lze očekávat, že kupříkladu Mageia 10 nabídne v nepříliš vzdálené budoucnosti verzi 7.3 minimálně v rámci testovacích repozitářů.
Zvažovaná varianta, že by příštím LTS jádrem byla verze 7.4, existovala / existuje, nicméně s ohledem na dřívější bolestivé zkušenosti, kdy se do budoucí LTS verze hrnuly novinky na poslední chvíli a vývojáři pak měli co dělat, aby jádro udrželi v dobrém stavu po celou dobu, od této varianty spíše odrazují.
Jádro Linux 7.4 by se dle plánů mohlo stihnout ještě v tomto kalendářním roce (případně začátkem ledna). Aktuálně se nachází ve zkušebním vydání rc1, zatímco řada Linux 7.3 už má za sebou aktualizační vydání 7.3.1. Posledním v tuto chvíli podporovaným LTS jádrem je verze 5.10, nejstarší stabilní ne-LTS-ková řada nabízí verzi 7.2.15 již jako EOL (end of life).
Bylo by samozřejmě hezké, kdyby příští LTS verzí byla spíše 7.4, zejména pro ty, kdož pokukují s upgradem PC směrem k Zen 6, případně provozují Radeony s HDMI 2.1 výstupem. Tyto a mnohé další novinky jsou chystány pro verzi 7.4, do sedm-trojky to nestihly, dodává Phoronix.