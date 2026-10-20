Linux Foundation odhaduje, že čtvrtina nových pull requestů je nekvalitní AI slop

Že je vývoj projektu Linux „zahnojen“ přetlakem nekvalitních, AI generovaných patchů, což přetěžuje správce částí projektu, víme už delší dobu. Nyní podobné tvrdí zjištění samotné Linux Foundation, která AI slop mezi pull requesty do linuxového jádra odhaduje na rovnou čtvrtinu.
Studie ale také došla k závěru, že generativní AI dávají potenciál zkrátit dobu vývoje na polovinu, díky zvýšení produktivity, což zakládá na datech vývojářů skrze všechny prvky projektu jádra Linux a jiných open-source projektů. 71 % správců open-source souhlasí, že generativní AI snižuje vstupní bariéru.
Bohužel je ale zde onen AI slop a s ohledem na to, že AI nástroje usnadňují lidem vstup do projektů, lze očekávat růst podílu AI slopu mezi příspěvky.